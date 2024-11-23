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        Rize'de arıza yapan vincin sepetinde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

        RİZE'de tadilat yapmak için çıktıkları 11 katlı binanın 10'uncu katında, arıza yapan vincin sepetinde mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:40
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        Rize'de arıza yapan vincin sepetinde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı
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        RİZE’de tadilat yapmak için çıktıkları 11 katlı binanın 10’uncu katında, arıza yapan vincin sepetinde mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 2 inşaat işçisi, tadilat yapmak için çıktıkları 11 katlı binanın 10’uncu katında, yaklaşık 50 metre yükseklikte arıza yapan vincin sepetinde mahsur kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile vincin sepetine ulaşan ekipler, mahsur kalan işçileri kurtardı. Arızalı vinç, tamir edildikten sonra bölgeden ayrıldı.

        İtfaiye ekiplerinin işçileri kurtarma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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