Rize'de kamyonet dereye yuvarladı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yerelma köyünde meydana geldi. Anzer köyünden ilçe merkezine seyreden Ş.H. yönetimdeki 61 OF 570 plakalı kamyonet, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı. Dere içerisinde yan yatarak duran araçtaki B.A, A.G. ve A.T yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), Jandarma ve sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan yaralıları, yola kadar taşıyıp, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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