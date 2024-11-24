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        Rize'de kamyonet dereye yuvarladı: 3 yaralı

        RİZE'nin İkizdere ilçesinde kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:26 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:30
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        Rize'de kamyonet dereye yuvarladı: 3 yaralı
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        RİZE’nin İkizdere ilçesinde kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi, yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yerelma köyünde meydana geldi. Anzer köyünden ilçe merkezine seyreden Ş.H. yönetimdeki 61 OF 570 plakalı kamyonet, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı. Dere içerisinde yan yatarak duran araçtaki B.A, A.G. ve A.T yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen İkizdere Arama Kurtarma (İDAK), Jandarma ve sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan yaralıları, yola kadar taşıyıp, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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