Rize'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada

Bu arada kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun karşısına geçerken hızla gelen otomobilin çarpması sonucu Burcu R.'nin havalanıp, savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Fener Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu R.'ye Ümit B. idaresindeki 53 ABR 648 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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