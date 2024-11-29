Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı; o anlar kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ismi henü öğrenilemeyen kadına yol kenarındaki başıboş 2 köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısından kaçıp yola sürüklenen kadın, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler kaçarken, yerden kalkan kadına yoldan geçen sürücüler yardım etti. Kadın saldırıdan yara almada kurtulurken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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