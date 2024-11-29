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        Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı; o anlar kamerada

        RİZE'de kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:45
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        Başıboş köpeklerin saldırısına uğradı; o anlar kamerada
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        RİZE’de kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün öğle saatlerinde İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen ismi henü öğrenilemeyen kadına yol kenarındaki başıboş 2 köpek saldırdı. Köpeklerin saldırısından kaçıp yola sürüklenen kadın, dengesini kaybedip düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler kaçarken, yerden kalkan kadına yoldan geçen sürücüler yardım etti. Kadın saldırıdan yara almada kurtulurken, o anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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