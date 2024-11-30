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        Hafif ticari araç, iş yerine daldı; o anlar kamerada

        RİZE'de hafif ticari araç, elektronik ürün onarım ve satışı yapılan iş yerine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:00
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        Hafif ticari araç, iş yerine daldı; o anlar kamerada
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        RİZE'de hafif ticari araç, elektronik ürün onarım ve satışı yapılan iş yerine girdi. Sürücü ile iş yeri sahibinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana geldi. Yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 61 FL 993 plakalı hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp, yol kenarındaki elektronik ürün onarım ve satışı yapılan iş yerine girdi. Kazada sürücü ile çarpmanın etkisiyle masa ile rafların arasına sıkışan iş yeri sahibi Şenol Eyüboğlu (57) yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Bu arada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen aracın camlarını kırıp, içeri girdiği iş yerindeki ürünlerin etrafa savrulduğu, iş yerinde oturan Şenol Eyüboğlu'nun da sıkıştığı yerden çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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