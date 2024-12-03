'Dron kanatları' ile engellerini aştılar

RİZE'deGençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde ÜNİDES projesi kapsamında 'Engelleri Aşan Kanatlar' programında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri ile bir araya gelen engelli çocuklar, kendi dronlarını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde ÜNİDES projesi kapsamında 'Engelleri Aşan Kanatlar' programında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) TEKNOFEST topluluğu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Rize'de özel öğrenim öğrencileriyle bir araya geldi. Proje kapsamında Rize Özel Eğitim Okulu'nun bahçesine kurulan atölyede engelli öğrencilere dron yapımı öğretildi. Ahşap çubuk ve basit motorları birleştirerek pille çalışabilen dron yapan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

'AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK' Etkinlikte öğrencilerle birlikte olan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Burada temel amacımız, bir farkındalık oluşturmak. Hep birlikte ne kadar güzel projeler üretip, çocuklarımızla birlikte olup onların dünyalarını ne kadar değiştirebileceğimizi birlikte fark ediyoruz" diye konuştu. 'HERKESİN KALBİNE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'