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        'Dron kanatları' ile engellerini aştılar

        RİZE'deGençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde ÜNİDES projesi kapsamında 'Engelleri Aşan Kanatlar' programında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri ile bir araya gelen engelli çocuklar, kendi dronlarını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:15
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        'Dron kanatları' ile engellerini aştılar
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        RİZE'deGençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde ÜNİDES projesi kapsamında 'Engelleri Aşan Kanatlar' programında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri ile bir araya gelen engelli çocuklar, kendi dronlarını yaptı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde ÜNİDES projesi kapsamında 'Engelleri Aşan Kanatlar' programında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) TEKNOFEST topluluğu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Rize'de özel öğrenim öğrencileriyle bir araya geldi. Proje kapsamında Rize Özel Eğitim Okulu'nun bahçesine kurulan atölyede engelli öğrencilere dron yapımı öğretildi. Ahşap çubuk ve basit motorları birleştirerek pille çalışabilen dron yapan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

        'AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

        Etkinlikte öğrencilerle birlikte olan RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Burada temel amacımız, bir farkındalık oluşturmak. Hep birlikte ne kadar güzel projeler üretip, çocuklarımızla birlikte olup onların dünyalarını ne kadar değiştirebileceğimizi birlikte fark ediyoruz" diye konuştu.

        'HERKESİN KALBİNE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

        TEKNOFEST Topluğu öğrencilerinden Mehmet Tan Ulus da "Burada özel eğitim gören öğrenci arkadaşlarımıza sosyal sorumluluk projesi olan dron projesiyle geldik. Öğrencilere dron yaptırıp, farklı etkinlikleri denemelerini sağladık. Milli Teknoloji Hamlesi'nde herkesin kalbine dokunmaya çalışıyoruz" dedi. Buse Yağdıran da "Burada çocuklarla birlikte dron yapıyoruz. Çubuk ve motor kullanılarak yaptığımız dronların asıl hedefi, çocukların hayal gücünü geliştirmek ve onlar deneyim sunmak" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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