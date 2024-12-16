Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

        RİZE'de devrilen motosikletin metrelerce sürüklenen sürücü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'de devrilen motosikletin metrelerce sürüklenen sürücü E.D. yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Bağdatlı Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden E.D.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. Metrelerce sürüklenip, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak duran motosikletin sürücüsü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Rize'de patlamamış 'su altı bombası' kıyıya vurdu
        Rize'de patlamamış 'su altı bombası' kıyıya vurdu
        Rize sahilinde patlamamış mühimmat bulundu
        Rize sahilinde patlamamış mühimmat bulundu
        Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig