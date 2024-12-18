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        Kış uykusuna yatmayan ayıların kovanlara ulaşmaya çalıştığı anlar kamerada

        RİZE'nin Hemşin ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayıların bahçedeki kovanlara ulaşmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:35
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        Kış uykusuna yatmayan ayıların kovanlara ulaşmaya çalıştığı anlar kamerada
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        RİZE'nin Hemşin ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayıların bahçedeki kovanlara ulaşmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, birçok köy beyaz örtüyle kaplandı. Hemşin ilçesinde kış uykusuna yatmayıp, yiyecek arayışına geçen ayılar da köy merkezine indi. Yaltkaya köyünde Mehmet Mataracı'nın evinin yakınına gelip, bahçesindeki kovanlara ulaşmaya çalışan ayılar, çitle çevrili alana giremedi. Ayıların evin yakınlarında gezinmesi ile kovanların bulunduğu bahçeye girmeye çalıştığı anlar, güvenli kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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