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        Rize'de fırtına sonrası mühürlenen 8 katlı binada oturan aileler taşınıyor

        RİZE'de fırtına nedeniyle dış sıvaları düşen, inceleme sonucu zemin ve bodrum katlarında hasar olduğu belirlenen, 'oturamaz' raporu sonrası mühürlenen 8 katlı apartmanda oturanlar, özel izinle girdikleri evlerinden taşınmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:30
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        Rize'de fırtına sonrası mühürlenen 8 katlı binada oturan aileler taşınıyor
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        RİZE'de fırtına nedeniyle dış sıvaları düşen, inceleme sonucu zemin ve bodrum katlarında hasar olduğu belirlenen, 'oturamaz' raporu sonrası mühürlenen 8 katlı apartmanda oturanlar, özel izinle girdikleri evlerinden taşınmaya başladı.

        Kentte 12 Aralık'ta etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle sahile yakın Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü. Sarsıntı sonrası ihbarla adrese giden AFAD ekipleri, 32 dairedeki 72 kişinin tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi. Tahliye sonrası güvenlik şeridiyle çevrelenen bina, giriş-çıkışa kapatıldı. İnceleme sonrası dış sıvaları düşen binanın zemin ve bodrum katlarında hasar olduğu gözlemlendi. 'Oturulamaz' kararı verilen bina, belediye tarafından mühürlendi. Daha önce bazı eşyalarını binadan alan aileler, bugün de özel izinle girdikleri evlerinde kalan eşya ve mobilyaları taşımaya başladı.

        'KESİN YIKIM KARARI ALINDI'

        Binada oturanlardan Ali Haydar Karahan, "Kordon Apartmanı'nda kesin yıkım kararı alındı. Ne zaman yıkılacak hakkında bir bilgi verilmedi. Böyle bir karar bekliyorduk. Burada 3-4 yıldır apartman sakinleri de yıkılmasını istiyordu. Bu bina 50 yaşında. Daire içlerinde, katlarda herhangi bir çatlak gibi hasar yok ama kolonlarda var. Bu hasarlar daha önce vardı. Birkaç gündür taşınma başladı. Belediyeden izin alıp, vinçlerle taşınıyorlar. Ben de birkaç gün içinde taşınacağım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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