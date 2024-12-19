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        Rize heyelan köy yolunu kapattı; taş duvarın yıkılma anı kamerada

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda taş duvar yıkıldı, 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:01 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:01
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        Rize heyelan köy yolunu kapattı; taş duvarın yıkılma anı kamerada
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        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda taş duvar yıkıldı, 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kentte dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde aşırı sağanak heyelanlara neden olurken, yamaçtan kopan toprak kütlesi köy yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgedeki 2 evi tedbir amaçlı tahliye etti. Belediye ve il özel idare ekipleri iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı.

        Sağanağın etkisini kaybettiği bölgede ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken, suya doymuş toprağı taşıyamayan bir bahçe duvarı da yıkıldı. Duvarın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kapalı köye alternatif yollarla ulaşım sağlanırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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