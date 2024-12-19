Rize heyelan köy yolunu kapattı; taş duvarın yıkılma anı kamerada

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda taş duvar yıkıldı, 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde aşırı sağanak heyelanlara neden olurken, yamaçtan kopan toprak kütlesi köy yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgedeki 2 evi tedbir amaçlı tahliye etti. Belediye ve il özel idare ekipleri iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı.