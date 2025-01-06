Rize sahil yolunda kaza; 2 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Bozukkale mevkisinde meydana geldi. Şehir merkezine giden Muharrem Ç. yönetimindeki 16 LRC 42 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Salim A.’nın (48) kullandığı 53 LA 740 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklendi, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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