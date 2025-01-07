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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (7)

        FİRARİŞÜPHELİ YAKALANDIRize'de PTT Başmüdürlüğü kargo bölümünde 2 PTT personelini tabancayla vurup, öldürdükten sonra kaçan saldırgan V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 23:14 Güncelleme: 07.01.2025 - 23:14
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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (7)
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        FİRARİŞÜPHELİ YAKALANDI

        Rize’de PTT Başmüdürlüğü kargo bölümünde 2 PTT personelini tabancayla vurup, öldürdükten sonra kaçan saldırgan V.K., kent merkezinde saklandığı bir binada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgu işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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