2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (3)

BAKANURALOĞLU: KONUNUN EN ÜST SEVİYEDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Rize’nin Derepazarı ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT görevlisi Ömer Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer de aileye taziye dileklerini iletti.

Taziye sonrası açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, olayı şiddetle kınadığını söyledi. Uraloğlu, “Dün akşam Rize PTT Şube Müdürlüğümüzde, maalesef istemediğimiz elim bir olay ile karşılaştık. Şube müdürümüz ve orada çalışan bir arkadaşımız sudan bir sebeple maalesef katledildi. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Rabb’im bu kardeşlerimize, bu arkadaşlarımıza rahmet etsin. Ailesine sabır diliyorum. Beklenmeyen ölümler aileler için kabullenmesi zor olanlardır; şok etkisi yaratır. Onun için tekrar ben ailelerimize ve Rize’mize, yine PTT teşkilatımıza başsağlığı, sabır diliyorum. Bu konunun mutlaka en üst seviyede takipçisi olacağız. Bu anlamda gereken katil yakalanmıştır. Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında takipçi olacağız. Rabbim bu tür olayların tekrar etmemesini bizlere nasip etsin. Tüm PTT teşkilatımızın ve Rize’mizin başı sağ olsun” dedi.