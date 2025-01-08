Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (3)

        BAKANURALOĞLU: KONUNUN EN ÜST SEVİYEDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZRize'nin Derepazarı ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT görevlisi Ömer Beyazıt'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (3)
        ABONE OL

        BAKANURALOĞLU: KONUNUN EN ÜST SEVİYEDE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

        Rize’nin Derepazarı ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden PTT görevlisi Ömer Beyazıt’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer de aileye taziye dileklerini iletti.

        Taziye sonrası açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, olayı şiddetle kınadığını söyledi. Uraloğlu, “Dün akşam Rize PTT Şube Müdürlüğümüzde, maalesef istemediğimiz elim bir olay ile karşılaştık. Şube müdürümüz ve orada çalışan bir arkadaşımız sudan bir sebeple maalesef katledildi. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Rabb’im bu kardeşlerimize, bu arkadaşlarımıza rahmet etsin. Ailesine sabır diliyorum. Beklenmeyen ölümler aileler için kabullenmesi zor olanlardır; şok etkisi yaratır. Onun için tekrar ben ailelerimize ve Rize’mize, yine PTT teşkilatımıza başsağlığı, sabır diliyorum. Bu konunun mutlaka en üst seviyede takipçisi olacağız. Bu anlamda gereken katil yakalanmıştır. Gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında takipçi olacağız. Rabbim bu tür olayların tekrar etmemesini bizlere nasip etsin. Tüm PTT teşkilatımızın ve Rize’mizin başı sağ olsun” dedi.

        BABA BEYAZIT, EN AĞIR CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ

        Cenazede taziyeleri kabul eden acılı baba İzzet Beyazıt, “Oğlum 44 yaşındaydı. 7 yaşında kız çocuğu var. Onların kanı yerde kalmasın. O kişiye en ağır cezayı verilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.

        Bakan Uraloğlu daha sonra Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş’un cenazesine katılmak için Hemşin ilçesine geçti.

        Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/DEREPAZARI (Rize),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        KFC ve Pizza Hut'ın franchise sözleşmesi feshedildi
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        2 PTT çalışanını öldürmüştü! Bu nasıl vahşet? 14 kurşun!
        Tutuklandılar
        Tutuklandılar
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        SGK'dan yemek kartı açıklaması
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        İngiliz marka Türkiye'ye geliyor
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        F.Bahçe'den stoper harekatı!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        Fare zehri buharlaşmasında 3. çocuk da öldü!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        O gelenek turistlerin ilgisini çekiyor!
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Beşiktaş'a 'büyük' engel! Son aday Ivic...
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, Rize'de silahlı saldırıda öldürülen PTT çalışanının ailesin...
        Bakan Uraloğlu, Rize'de silahlı saldırıda öldürülen PTT çalışanının ailesin...
        Rize'de iki PTT çalışanını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede
        Rize'de iki PTT çalışanını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede
        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (2)
        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (2)
        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş
        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş
        GÜNCELLEME 2 - Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME 2 - Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (7)
        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (7)