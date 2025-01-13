Trabzonspor'da ikinci yarıda yeniden zirvede yer almanın hesapları yapılıyor

Süper Lig’de ilk yarıyı dün oynadığı Antalyaspor maçıyla tamamlayan Trabzonspor, 22 puan toplayarak maç fazlasıyla 10’uncu sırada yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk yarısını 22 puan ve maç fazlasıyla 10’unu sırada tamamladı. Bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan bordo-mavililer umutlarını ikinci yarıya taşıdı. İlk yarıyı Antalyaspor’a karşı kazandığı farklı galibiyetle kapatan bordo-mavililer ikinci yarıda yeniden zirvede yer almanın hesapları yapılıyor.

Sezona 13 yeni transfer ve Abdullah Avcı yönetiminde büyük umutlarla başlayan Trabzonspor’da tecrübeli hoca ile 31 Ağustos 2024’te yol ayrımına gidildi. Avcı ile Süper Lig’de sadece Sivasspor maçına çıkan bordo-mavili takım Şenol Güneş ile anlaşarak yeni bir döneme adım atmış oldu.

İlk yarıda beklentilerden uzak bir performans sergileyen ve üst üste iki maç kazanma kazanamayan Trabzonspor’un, ayrıca bu sezonun ilk yarısında hiç deplasman galibiyeti de bulunmuyor. Karadeniz ekibi bu yönüyle de son on yılda hiç deplasman galibiyeti alamadığı ilk sezonu yaşamış oldu.

Trabzonspor 2024-25 sezonunun ilk yarısını 5 galibiyet (Konyaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Bodrumspor ve Antalyaspor), 7 beraberlik (Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş, Kayserispor, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa) ve 6 mağlubiyet (Göztepe, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Samsunspor) ile tamamladı. Karadeniz ekibi ilk yarıda attığı 30 gole karşı kalesinde 24 gol gördü. Trabzonspor attığı 30 golün 22’sini iç sahada, 4’ünü de deplasmanda kaydetti.

EN FAZLA PUANI SAHASINDA TOPLADI

Trabzonspor bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili takım, Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK ve Hatayspor deplasmanlarından beraberlikle ayrılarak 4 puan toplarken, Göztepe, Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor deplasmanlarından mağlubiyetle ayrıldı.

SAHASINDA TEK MAĞLUBİYET FENERBAHÇE’YE KARŞI

Bordo-mavili takım, sahasında Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalırken, Konyaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Bodrumspor ve Antalyaspor’u mağlup etti. Bordo-mavili takım bu sonuçlarla sahasında 3 beraberlik ve 5 galibiyetle toplamda 18 puan toplamış oldu. Karadeniz ekibi sahasında sadece Fenerbahçe’ye karşı mağlup oldu.

GOL KATKISI VEREN OYUNCULAR

Trabzonspor’da ilk yarıda en skorer oyuncu attığı 12 golle Simon Banza olurken, 9 farklı oyuncu gol katkısı sağladı.