Beyin ölümü gerçekleşen Medine'nin organları umut oldu

RİZE’de geçirdiği trafik kazası sonrası tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Medine Yılmaz'ın (18) karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, 5 hastaya umut oldu. Yılmaz’ın ailesi, nakledilmek için hastaneden çıkarılan organları gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

Salarha beldesinde 3 Ocak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Yılmaz ile babası Ali Faik Yılmaz’a (56) otomobil çarptı. Kazada üniversiteye hazırlanan Medine Yılmaz ile Ali Faik Yılmaz yaralandı. Yaralı baba ve kız, çağırılan ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali Faik Yılmaz kısa süre sonra taburcu edildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Medine Yılmaz’ın beyin ölümü gerçekleşti. Rize Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Medine’nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Yılmaz’ın organları, ameliyatla alındı. Medine Yılmaz’ın iki böreğinden biri Sivas’a, karaciğeri, diğer böbreği ve korneaları Samsun‘a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarıldı. Yılmaz’ın ailesi organları gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

‘5 HASTAMIZA 2’NCİ BİR ŞANS DOĞDU’

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Alihan Madran, bağış sayesinde Medine’nin 5 kişiye umut olduğunu söyleyerek, “18 yaşındaki hastamızın geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti. Hasta yakınlarıyla görüşmemiz sonucunda organ bağışını kabul ettiler. Organ bağışı ameliyatını gerçekleştirdik. Hastadan 2 kornea, 2 böbrek ve karaciğer nakil amacıyla alındı. Sol böbreğimiz Sivas’a, diğer organlarımız ise Samsun’a gönderilmek üzere yol çıktı. 5 hastamıza 2’nci bir şans doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü organ bağışlanacak kişiler adına teşekkür ediyorum” dedi.

‘ÇOK KARDEŞ KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM’

Mideni Yılmaz’ın ablası Merve Yılmaz ise “Kız kardeşim Medine için buradayım. Yaklaşık 10 gün önce bir trafik kazasında kız kardeşim hastanede tedavi altına alındı. Kazadan 6 ay önce kardeşim televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini söyledi. Bir aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde can bulması bizim için gurur verici bir şey. Öncelikle kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığım düşünüyorum” diye konuştu.