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        78 yaşındaki soba ustasının kitap tutkusu

        RİZE'de 60 yıldır soba yapan kaynak ve demir ustası Nuri Kaba (78) ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürürken, boş zamanlarında ise kitap okuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:45
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        78 yaşındaki soba ustasının kitap tutkusu
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        RİZE’de 60 yıldır soba yapan kaynak ve demir ustası Nuri Kaba (78) ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürürken, boş zamanlarında ise kitap okuyor. Kaba, yorucu iş sonrası verdiği molalarda kitap okuyarak dinleniyor. Kitap okuyarak zamanda yolcuğuna çıktığını söyleyen Kaba, “Kitap okumak 2 bin 500 sene önceki insanla sohbet etmek demek” dedi.

        Güneysu ilçesinde 50 metrekarelik dükkanında çıraklıktan başladığı sobacılık mesleğini sürdüren Nuri Kaba, ilerleyen yaşına rağmen işini severek yapıyor. Ailesini yaptığı sobalarla geçindiren Kaba, arkadaşı sayesinde edindiği kitap okuma alışkanlığını, yaşamının her anında sürdürüyor. Elinden kitabı düşürmeyen ve teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan mesleğini gelecek nesillere aktaran Nuri Kaba, atölyesinde yorucu iş sonrası verdiği molalarında kitap okuyarak dinleniyor.

        ‘İNSAN KİTAP OKUYARAK İNSANLIĞI ÖĞRENİR’

        Her türde kitap okumaya çalıştığını anlatan Nuri Kaba, “60 yıldır burada çıraklıktan başladığım işimi sürdürüyorum. Annem, babam, hanım, ben ve çocuklar toplam 12 nüfus bu çekiçle hayatını devam ettirdi. Kitap bizim hayatımızın olmazsa olmaz parçasıdır. İnsan kitap okuyarak insanlığı öğrenir ve insan gibi yaşamaya devam eder. Geceler uzun olduğu için namaz öncesi kalkıp, biraz Kur’an, ardından peygamberimizin hikayelerini okuyorum. Geçmişi öğrenmeden geleceğe sahip olunmaz, hem de dünyayı hevesli yaşayamazsınız. Her kitabı okuyorum" diye konuştu.

        'KİTABI YANIMDAN EKSİK ETMEM MÜMKÜN DEĞİL'

        Kitap okuyarak zamanda yolcuğuna çıktığını söyleyen Nuri Kaba, “Komşumun evine gittiğimde oturduğu yerin 4’te 3’ü kitaplarla dolu. Ben arkadaşıma 'Kitap koleksiyonu mu yapıyorsun?' dediğimde bana 'Hayır, ben yemek yemeden dururum ama kitap okumadan duramam' demişti. Kitap okumak bana arkadaşımın tavsiyesi. Kitap okumak, 2 bin 500 sene önceki insanla sohbet etmek demek. Sabah camiden eve geldiğimde kahvaltı hazırlanırken kitap okuyorum. Kitabı yanımdan eksik etmem mümkün değil. Evde kitaplarım kitaplıkta değil, masanı üzerinde durur. İş yerinde de yorulduğumda oturup kitap okuyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
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