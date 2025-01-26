Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 3-2

90+3’üncü dakikada kaleci Deniz’in ceza sahası içerisinde Buljubasic’e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Jurecka’nın, sağ direk dibine gönderdiği topu kaleci Deniz kurtardı.

83’üncü dakikada konuk ekip farkı 1’e indirdi. Alioui’nin kullandığı serbest vuruşta kalecinin ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Osman kontrol etti. Osman’ın pasında orta sahanın birkaç metre önünde topla buluşan Maestro’nun doğrudan kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 3-2.

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