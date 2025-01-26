Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: 3-2
STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can AlpÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Hojer, Aliqulov, Mosci, Taha Şahin, Papanikolaou (Dk.
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can Alp
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Hojer, Aliqulov, Mosci, Taha Şahin, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Olawoyin (Dk. 89 Samet Akaydin), Akintola, Varesanovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Ghezzal (Dk. 89 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 74 Jurecka)
ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer - Abdulsamet Burak, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Osman Kaynak), Aksel Aktaş (Dk. 46 Bünyamin Balat), Maestro, Alioui (Dk. 90+4 Burhan Ersoy), Aymbetov (Dk. 90+1 Ozan Demirbağ)
GOLLER: Dk. 30 Olawoyin, Dk. 46 Sowe, Dk. 69 Ghezzal, (Çakur Rizespor), Dk. 52 Bünyamin Balat, Dk. 83 Maestro (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Papanikolaou, Aliqulov, Taha Şahin, Hojer (Çaykur Rizespor), Maestro, Semih Güler, Deniz Dönmezer (Adana Demirspor)
Süper Lig’in 21’inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibinin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
17’nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer’in ceza sahası sol kanadından kale sahasına yerden gönderdiği topu Sowe ayağıyla ağlara gönderdi. Ağlara giden top VAR incelemesinin ardından önce gol değeri kazandı, ardından iptal edildi.
30’uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Hojer’in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Olawoyin’in sağına çekip kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46’ncı dakikada Çaykur Rizespor farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası yayı önünde Olawoyin’in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
51’inci dakikada konu ekip farkı 1’e düşürdü. Adana Demirspor’da ceza sahası önünde Alioui’nin pasında topla buluşan Bünyamin’in kaleye gönderdiği şutta top ağlara gitti: 2-1.
67’nci dakikada Aliqulov’un pasında sol kanatta topla buluşan Akintola rakibini geçip ceza sahasına girerken yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
69’uncu dakikada penaltı kullanmak için topu başına geçen Ghezzal, ayağını içiyle kalenin sağ üst köşesine gönderdiği sert şutunda top ağlara gitti: 3-1.
78’inci dakikada Adana Demirspor, ceza sahası önü sağ kenarından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Semih’in doğrudan kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
83’üncü dakikada konuk ekip farkı 1’e indirdi. Alioui’nin kullandığı serbest vuruşta kalecinin ardından savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Osman kontrol etti. Osman’ın pasında orta sahanın birkaç metre önünde topla buluşan Maestro’nun doğrudan kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 3-2.
90+3’üncü dakikada kaleci Deniz’in ceza sahası içerisinde Buljubasic’e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Jurecka’nın, sağ direk dibine gönderdiği topu kaleci Deniz kurtardı.
Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.
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