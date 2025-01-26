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        Hastanede yangın merdiveni girişlerinin kapatılma görüntülerine bakanlık açıklaması

        RİZE Devlet Hastanesi'nde yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanalları ile vidalanarak kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:35
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        Hastanede yangın merdiveni girişlerinin kapatılma görüntülerine bakanlık açıklaması
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        RİZE Devlet Hastanesi’nde yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanalları ile vidalanarak kapatıldı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır” denildi.

        Rize Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

        BAKANLIK: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR

        Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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