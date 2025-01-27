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        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

        SÜPER Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:40
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        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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        SÜPER Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig’in 22’nci haftasında 2 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde salonda kuvvet çalışmasıyla başlayıp iki grubu ayrıldı. Dün oynanan maçta süre alan futbolcular çalışmaya salonda devam ederken, antrenman grubu çalışmasını sahada sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ardından topa sahip olma oyunu ve dayanıklılık parkuru çalıştı. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı. Tedavisi devam eden Eray Korkmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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