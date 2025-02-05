Çaykur Rizespor - Ankaragücü: 2-1

76'ıncı dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Mesut'un ortasında Ali Kaan kafa ile arka direğe aşırttı. Diogo, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

17'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Taha'nın sağ kanattan havadan gönderdiği topu ceza sahası içerisinde kafa ile Varesanovic'e gönderdi. Varesanovic'in ayağıyla kaleye gönderdiği topu, Diogo kale çizgisinden çıkardı. Oyun alanına dönen topu savunma kontrol etti.

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