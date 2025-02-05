Çaykur Rizespor - Ankaragücü: 2-1
STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Ayeberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Göktuğ Hazar ErelÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Taha (Dk.
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Ayeberk Demirbaş, Harun Reşit Güngör, Göktuğ Hazar Erel
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Taha (Dk. 63 Akintola), Ayberk, Alikulov, Hojer (Dk. 46 Mithat), Buljubasic, Olawoyin, Varesanovic (Dk. 63 Minchev), Emrecan (Dk.52 Doğanay), Zeqiri (Dk. 71 Sowe), Jurecka
MKE ANKARAGÜCÜ: Erten – Hayrullah (Dk. 74 Zahir), Mesut, Diogo, Miraç, Yusuf Emre (Dk. 75 Arda), Ali Kaan, Rakoczy (Dk. 46 İsmail), Sıraç (Dk. 89. Muhammet), Enes (Dk. 46 Hasan), Bajic
GOLLER: DK. 10 Varesanovic, Dk. 15 (P) Jurecka, (Çaykur Rizespor) - Dk.76 Diogo (Ankaragücü)
Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
10'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olayowin, ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınında Varesanovic’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
14'üncü dakikada rakibi ile girdiği mücadelede Olowiyin yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
15'inci dakikada topun başına geçen Jurecka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
17'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Taha'nın sağ kanattan havadan gönderdiği topu ceza sahası içerisinde kafa ile Varesanovic'e gönderdi. Varesanovic'in ayağıyla kaleye gönderdiği topu, Diogo kale çizgisinden çıkardı. Oyun alanına dönen topu savunma kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
61'nci dakikada konuk ekip Yusuf Emre ile gole yaklaştı. Ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde topun başına geçene Yusuf Emre'nin sert şutunda top direkten geri döndü.
76'ıncı dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Mesut'un ortasında Ali Kaan kafa ile arka direğe aşırttı. Diogo, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.