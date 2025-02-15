Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Ayder'de, kar festivali kayakla başladı

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 17'ncisi düzenlenen Ayder Kar Festivali başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayder'de, kar festivali kayakla başladı
        ABONE OL

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 17’ncisi düzenlenen Ayder Kar Festivali başladı. Festivale gelenler, yaklaşık 75 metrelik doğal kayak pistinde poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

        Ayder Yaylası'nda Kaymakamlık, Belediye ve Ayder Turizm Derneği tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Ayder Kar Festivali’nin ilk gününde güzel görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale gelen binlerce kişi, araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya olarak ulaştı. Festival alanına ulaşanlardan kimi kar topu oynayıp kardan adam yaparak vakit geçirirken, kimileri de poşetlerle yaklaşık 75 metrelik doğal pistten kaydı. Geç saatlere kadar sürecek festivalde, yöresel ve ünlü sanatçılar sahne alacak.

        ‘BAŞLADIN MI BIRAKAMIYORSUN’

        Kayarken kaza yaşayan Kürşat Turgut, “Ufak bir kaza yaşadık ama iyiyim. Korkmuyoruz. Çocukluğumdan beri kayıyorum. Haberimiz vardı. Bolu’daki yangından dolayı iptal oldu gelemedik. Atmosfer çok iyi, ortam mükemmel, kaymaya bir başladın mı bırakamıyorsun “dedi.

        Sakarya’dan festivale katılan Hakan Yünlü, “Sadece bu festival için Sakarya’dan geldik. Ayder’i çok güzel bulduk. Mükemmel bir yer” diye konuştu.

        Festivale katılan İbrahim Gür de “Festival çok güzel geçiyor. En son 2019 yılında gelmiştik. O zaman şambrelle kayıyorduk ama o baya tehlikeli oluyordu. Şu anda muşamba ile kaymak biraz daha mahalle işi olması daha güzel. Güvenlik görevlisiyim, nöbetten çıkıp uyumadan buraya geldik” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Hamas'tan Trump'ın tehcir planına 'Kudüs' yanıtı
        Hamas'tan Trump'ın tehcir planına 'Kudüs' yanıtı
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Rize'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
        Rize'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
        'Bay Foter'in tarzı renkli, sözü özlü
        'Bay Foter'in tarzı renkli, sözü özlü
        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş...
        Rize'de vefat eden Uzman Çavuş Daşkıran'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş...
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Sowe, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde...
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Sowe, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde...
        Rize'de abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza
        Rize'de abartı egzozlu araç kullanan sürücüye 11 bin 253 lira ceza