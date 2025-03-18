Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Rize'de öğrenciler ile buluştu

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Rize'nin Derepazarı ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile buluştu. Gezeravcı, "Bu görev, 22 gün boyunca bir Türk vatandaşının uzayda macera yaşaması için icra edilmiş bir görev değildir" dedi.

Ali Rıza Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe, Derepazarı Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, davetliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Alper Gezeravcı, girişte öğrencilerin çalışmalarından oluşan bilim standını gezdi. Burada öğrenci ve öğretmeler ile sohbet eden Gezeravcı, öğrencilerin tasarımlardan birini imzaladı. Öğretmenler odasında hatıra fotoğrafı çektiren Gezeravcı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'NE YAPACAĞIMIZIN İDRAKİ İLE GİTTİK'

İlk insanlı uzay misyonunun ardından 150 şehir, 321 programı tamamladıklarını söyleyen Alper Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde, devletimizin iradesiyle icra edilmiş ilk insanlı uzay misyonunun ardından bugün Derepazarı'nda, 150'ci şehir değişimi ile 321'inci programı icra ediyoruz. Maneviyatı güçlü bir milletiz. Hem kültürden birikimlerimiz hem dini vecibelerden edindiğimiz birikimin neticesinde maneviyatı güçlü toplumun evlatlarıyız. Oraya giderken ayağımız yere basarak, ne yapacağımızın idraki ile gittik. Gittiğimiz yerde ait olduğumuz yere dönecek olmanın bilinci ile görevlerimizi yerine getirdik. Görevimiz bugüne kadar tecrübe sahibi olmadığımız uzay alanındaki bilimsel çalışmalar noktasında ihtiyaç duyduğumuz birikimi edinerek, geri dönme şansını bulmaktı" diye konuştu.

'TÜRK ÇOCUKLARINA ARMAĞAN EDİLMİŞTİR'

Alper Gezeravcı, "Şehir ayrımı yapmaksızın ülkemizin dört köşesine gitmeye karar vermiş bulunmaktayız. Bu benim birey olarak verdiğim bir karar değil. Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu güçlü karar ve iradenin neticesinde görevin yapılmasının ardından adı konulan planlamalardan bir tanesiydi. Bu görev, 22 gün boyunca bir Türk vatandaşının uzayda macera yaşaması için icra edilmiş bir görev değildir. Tam aksine yüzyıllardır öz güveni yaftalamaya, örselenmeye çalışılan evlatlarının hak ettikleri öz güveni ayakta tutup, ilham alacakları bir görev olarak, bütün Türk çocuklarına armağan edilmiş şekilde icra edildi. Bu görevin gerekliliklerini yerine getiriyoruz" dedi.