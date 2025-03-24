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        Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede; 1 gözaltı

        RİZE'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte, göstericiler ile kendilerine tepki gösteren bazı vatandaşlar arasında arbede çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 00:10 Güncelleme: 24.03.2025 - 00:15
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        Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede; 1 gözaltı
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        RİZE’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşte, göstericiler ile kendilerine tepki gösteren bazı vatandaşlar arasında arbede çıktı. Polis, arbedeye ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla kentte Rize CHP Rize İl Başkanlığı tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan CHP Rize il Başkanlığı önünde toplanan kalabalık grup, Atatürk Caddesi boyunca yürüdü. Cadde boyunca ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle slogan atan gruba zaman zaman çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Grup ile vatandaşlar arasında çıkan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Arbedeye ilişkin 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sona ererken, polis, grup dağılana kadar çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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