Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de şampiyon oldu
SALON:YenişehirHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Yavuz AkdemirFENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Ngapeth, Baturalp Burak Güngör (L), Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, Caner Dengin(L), HALKBANK: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Hidalgo, Deniz Ivgen (L), SETLER: 19-25, 25-23, 17-25SÜRE: 89 dakika Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley 2025 finalinde karşılaştığı Halkbank'ı 25-19, 25-23, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
SALON:Yenişehir
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Yavuz Akdemir
FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Ngapeth, Baturalp Burak Güngör (L), Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, Caner Dengin(L),
HALKBANK: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Hidalgo, Deniz Ivgen (L),
SETLER: 19-25, 25-23, 17-25
SÜRE: 89 dakika
Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley 2025 finalinde karşılaştığı Halkbank’ı 25-19, 25-23, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Kupayı kazanan Fenerbahçe, CEV Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.