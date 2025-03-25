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        Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de şampiyon oldu

        SALON:YenişehirHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Yavuz AkdemirFENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Ngapeth, Baturalp Burak Güngör (L), Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, Caner Dengin(L), HALKBANK: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Hidalgo, Deniz Ivgen (L), SETLER: 19-25, 25-23, 17-25SÜRE: 89 dakika Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley 2025 finalinde karşılaştığı Halkbank'ı 25-19, 25-23, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:05
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        Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de şampiyon oldu
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        SALON:Yenişehir

        HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Yavuz Akdemir

        FENERBAHÇE MEDICANA: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Ngapeth, Baturalp Burak Güngör (L), Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga, Caner Dengin(L),

        HALKBANK: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Hidalgo, Deniz Ivgen (L),

        SETLER: 19-25, 25-23, 17-25

        SÜRE: 89 dakika

        Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley 2025 finalinde karşılaştığı Halkbank’ı 25-19, 25-23, 25-17'lik setler sonucu 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Kupayı kazanan Fenerbahçe, CEV Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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