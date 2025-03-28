Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        4 yıldır aranan şüpheli evindeki gizli tünelde yakalandı

        RİZE'de çeşitli suçlardan aranan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 yıldır aranan şüpheli evindeki gizli tünelde yakalandı
        ABONE OL

        RİZE'de çeşitli suçlardan aranan İ.H. (51), evi ile orman arasına oluşturduğu gizli tünelden kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde kaçak silah atölyesinin olduğu da tespit edilen operasyon anları jandarma kamerasına yansıdı.

        Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Silahla yağma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıldır arama kararı bulunan İ.H.'nin Ardeşen ilçesi Kurtuluş köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin sabah saatlerinde eve düzenlendikleri baskında, şüpheli saklandığı evin içerisinden, görevli jandarma personeline tabancayla ateş ederek, kaçmaya çalıştı. Eve giren ekipler, şüpheliyi banyo dolabının arkasından girilen ve ormana çıkan gizli tünelde yakaladı. Ev ve tüneldeki aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 48 mermi, 2 bilgisayar, 17 yasak yayın kapsamında kitap ile çok sayıda namlu, kabza, yay ve mil gibi tabanca parçaları ele geçirildi. Operasyon anları jandarmanın kamerasına yansıdı.

        Kendisine yapılacak operasyonlara karşı hazırlık içerisinde olduğu ve saklandığı evin çevresini güvenlik kameralarıyla takip ettiği de saptanan İ.H. gözaltına alındı. İ.H. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Rize'de Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamas...
        Rize'de Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamas...
        Rize'de hakkında arama kararı bulunan zanlı evindeki gizli tünelde yakaland...
        Rize'de hakkında arama kararı bulunan zanlı evindeki gizli tünelde yakaland...
        Rize'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Rize'de asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Rize'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
        Rize'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutukland...
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutukland...
        Bayram tatili uzadı, Ayder'e ilgi arttı
        Bayram tatili uzadı, Ayder'e ilgi arttı