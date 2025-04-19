Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nde horon oynarak eğlendiler

RİZE'devalilik tarafından düzenlenen 'Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin son gününde yerli-yabancı acente temsilcileri horon oynayarak eğlendi.

Rize'de valilik tarafından yabancı seyahat acente temsilcilerinin de katıldığı 2'nci Ortadoğu Kültür ve Turizm Zirvesi düzenlendi. 15 Nisan'da başlayan zirveye; Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan gelen acente temsilcileri ve yerli yabancı turizm acente temsilcileri ile sosyal medya fenomenleri katıldı. Organizasyonda kentin önemli turistik merkezleri ziyaret edip, bölgede 4 gün boyunca vakit geçiren turizmciler, programın son gününde kentteki acenteciler ve turizmciler ile gala yemeğinde buluştu. Organizasyonda halk oyunları ekibi gösterisi sonrası tüm katılımcılar horon oynayarak eğlendi.

'YALNIZCA BİR TURİZM ORGANİZASYONU OLARAK GÖRMÜYORUZ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, zirvede yaptığı açıklamada, "Bu birlikteliği yalnızca bir turizm organizasyonu olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kardeşlik ilişkilerinin pekişmesine, Müslüman ülkeler arasında gönül bağlarının güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz. Bizler de sizlerin ülkelerine geldiğimizde bir Müslüman kardeşimizin yurdunu ziyaret etmenin huzuru ve mutluluğu içinde oluyoruz" dedi.