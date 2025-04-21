Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Arazi anlaşmazlığında kardeşini tabancayla yaraladı

        RİZE'nin Pazar ilçesinde Yaşar K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arazi anlaşmazlığında kardeşini tabancayla yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RİZE’nin Pazar ilçesinde Yaşar K., hastane bahçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Doğan K.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

        Olay, öğle saatlerinde Kaçkar Devlet Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Yaşar K. ile kardeşi Doğan K. arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yaşar K., yanındaki tabancasını çekip, kardeşine ateş etti. Doğan K. ayağından yaralanırken, ilk müdahaleyi hastanenin sağlık personeli yaptı. Sedyeyle hastaneye taşınıp, tedaviye alınan Doğan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Yaşar K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Rize'de 2. Köy Muhtarları Çalıştayı başladı
        Rize'de 2. Köy Muhtarları Çalıştayı başladı
        Rize'de kestiği ağacın altında kalan muhtar öldü
        Rize'de kestiği ağacın altında kalan muhtar öldü
        Rize'de kestiği ağacın altında kalan muhtar öldü
        Rize'de kestiği ağacın altında kalan muhtar öldü
        Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Eyüpspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Eyüpspor maçının ardından