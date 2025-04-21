Arazi anlaşmazlığında kardeşini tabancayla yaraladı

Olay, öğle saatlerinde Kaçkar Devlet Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Yaşar K. ile kardeşi Doğan K. arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yaşar K., yanındaki tabancasını çekip, kardeşine ateş etti. Doğan K. ayağından yaralanırken, ilk müdahaleyi hastanenin sağlık personeli yaptı. Sedyeyle hastaneye taşınıp, tedaviye alınan Doğan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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