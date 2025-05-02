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        Rize'de oto döşemecide yangın

        RİZE'de oto döşemeci atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 20:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:15
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        Rize'de oto döşemecide yangın
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        RİZE’de oto döşemeci atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında atölye kullanılmaz hale gelirken, iş yeri sahiplerini yakınları teselli etti.

        Engindere Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda, Memiş Akbulut’a ait oto döşeme atölyesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Elyaf ve pamuklu malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında atölye kullanılamaz hale gelirken, üzülen iş yeri sahiplerini yakınları teselli etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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