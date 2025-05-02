Rize'de oto döşemecide yangın

Engindere Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda, Memiş Akbulut’a ait oto döşeme atölyesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Elyaf ve pamuklu malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında atölye kullanılamaz hale gelirken, üzülen iş yeri sahiplerini yakınları teselli etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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