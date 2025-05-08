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        Rize'de hafif ticari araç bahçeye yuvarlandı; 2 yaralı

        RİZE''de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, çay bahçesine yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:45
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        Rize'de hafif ticari araç bahçeye yuvarlandı; 2 yaralı
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        RİZE'’de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, çay bahçesine yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Soğukçeşme köyünde meydana geldi. Mükremin S.’nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanındaki akrabası Hacer S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mükremin S. ile Hacer S.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Jandarma kaza ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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