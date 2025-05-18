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        Çaykur Rizespor - Göztepe: 6-3

        STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ÖzkaraÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Hojer, Mocsi, Samet Akaydın, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:50
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        Çaykur Rizespor - Göztepe: 6-3
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        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Hojer, Mocsi, Samet Akaydın, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala (Dk. 80 Berkay), Olawoyin, Abdülkadir Ömür (Dk. 45 Zeqiri), Varesanovic (Dk. 55 Aliqulov), Akintola (Dk. 90 Ghezzal), Sowe (Dk.90 Jurecka)

        GÖZTEPE: Arda Özçimen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Ahmed Ildız (Dk. 88 Matsuki), Dennis (Dk.74 Miroshi), Ogün Bayrak (Dk. 88 Taha), Tijanic (Dk. 61 Hugo), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 74 Emersonn), Romulo.

        GOLLER: Dk. 11 Hojer, Dk. 32 Olawoyin, Dk.49 Sowe, Dk. 62, Dk. 87 Zeqiri, Dk. 85 Akintola (Çaykur Rizespor)- Dk. 26 Romulo, Dk.45+2(P), Dk. 78 Koray (Göztepe)

        SARI KART: Ogün, (Göztepe)

        SÜPER Lig’in 36'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe’yi 6-3 mağlup etti.

        11’inci dakika Çaykur Rizespor, öne geçti. Hojer, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

        26’ncı dakikada Göztepe durumu eşitledi. Sol taraftan Tijanic'in kullandığı kornerde arka direkte boş kalan Romulo, meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu: 1-1.

        32’nci dakika konuk yeniden öne geçti. Sowe’un indirdiği topu Olawoyin yerden vurarak ağlara gönderdi. 2-1.

        45+2'nci dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği sağladı. Ogün'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Ahmed Ildız, Hojer'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Romulo, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı: 2-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik skorla tamamlandı

        49'uncu dakikada Çaykur Rizespor' yeninden öne geçti. Zeqiri’nin pasında topla buluşan Ali Sowe’un ceza sahasına girerek vuruşunda top ağlara gitti. 3-2

        62'nci dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan seken topla buluşan Zeqiri’nin ceza alanı dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 4-2

        78'inci dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Koray’ın ceza sahasının içerisine gönderdiği ortada top yerden sekerek filelerle buluştu. 4-3.

        85'inci dakikada ev sahibi ekip, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sol kanattan Zeqiri’nin uzun çıkardığı pasında topla buluşan Akintola, ceza alanına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-3

        87'nci dakikada Çaykur Rizespor 6'ncı golü buldu. Orta sahadan rakiplerini ilerleyerek ceza sahasına giren Zeqiri'nin şutundan top ağlarla buluştu. 6-3

        Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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