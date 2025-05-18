Çaykur Rizespor - Göztepe: 6-3

45+2'nci dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği sağladı. Ogün'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Ahmed Ildız, Hojer'in müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Romulo, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara yolladı: 2-2.

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