Çaykur Rizespor - Hatayspor: 5-2

Süper Lig’in 38’inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Hatayspor’u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi ekibin 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor ligi 49 puanla tamamladı. Hatayspor ise önümüzdeki sezon 1’inci ligde mücadele edecek.

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