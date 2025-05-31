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        Çaykur Rizespor - Hatayspor: 5-2

        STAT:Çaykur Didi HAKEMLER: Alper Akarsu, Onur Gülter, Mehmet AkıncıkÇAYKUR RİZESPOR: Grbic – Taha (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:18
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        Çaykur Rizespor - Hatayspor: 5-2
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        STAT:Çaykur Didi

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Onur Gülter, Mehmet Akıncık

        ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic – Taha (Dk. 60 Eray), Mocsi, Samet (Dk. 46 Ayberk), Hojer (Dk. 65 Berkay), Olawoyin, Mithat, Ghezzal (Dk. 15 Zeqiri), Varesanovic, Akintola (Dk. 60 Emrecan), Sowe

        HATAYSPOR: Demir Sarıcalı - Kerim, Burak, Yiğit (Dk. 81 Ersin), Cengiz, Görkem (Dk. 89 İsmail), Selimcan (Dk. 68 Baran), Abdülkadir Parmak (Dk. 68 Lamine), Boutobba, Joelson (Dk. 89 Deniz), Okoronkwo

        GOLLER: Dk. 43 Akintola, Dk. 50 ve Dk. 90+3 Sowe, Dk.72 Emrecan, Dk. 90+1 Olawoyin, (Çaykur Rizespor) - Dk. 68 Yiğit, Dk. 74 Kerem (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Samet, Ayberk (Çaykur Rizespor)

        Süper Lig’in 38’inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Hatayspor’u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi ekibin 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor ligi 49 puanla tamamladı. Hatayspor ise önümüzdeki sezon 1’inci ligde mücadele edecek.

        43’üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Mithat’ın pasında orta sahadan topu alan Akintola rakibini geçip, ceza sahasına kadar girdikten sonra düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

        50’inci dakikada ev sahibi farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Hojer’in ortasında penaltı noktasında topu kontrol eden Sowe, meşin yuvarlağı ayağıyla ağlara gönderdi: 2-0.

        68’inci dakikada Hatayspor farkı 1’e indirdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Okoronkwo, kafayla topu arka direğe aşırttı. Kale sahası içerisindeki karışıklıkta topu önünde bulan Yiğitcan, ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

        72’inci dakika Çaykur Rizespor yeniden farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Zeqiri ortasını yaptı. Emrecan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

        74’üncü dakikada Hatayspor’da Görkem’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Kerem, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

        90+1’inci dakikada Emrecan’ın pasıyla ceza sahası sol kenarında topla buluşan Olawoyin, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.

        90+3’üncü dakikada ev sahibi farkı 3’e çıkardı. Sol kanatta Varesonovic’in pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe, rakibini geçtikten sonra yaptığı ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-2.

        Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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