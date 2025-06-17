Rize'de seyir halindeki otomobilin önüne kaya düştü; o anlar kamerada

Olay öğleden sonra Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yolu’nda meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü. O esnada yoldan geçen bir otomobil, kayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Kısa süreli panik yaşayan sürücü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yamaçtan kopan kaya parçasının hızla yola düştüğü, o esnada yoldan bir otomobilin geçtiği görüldü.

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