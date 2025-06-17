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        Rize'de seyir halindeki otomobilin önüne kaya düştü; o anlar kamerada

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobilin önüne düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:25
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        Rize'de seyir halindeki otomobilin önüne kaya düştü; o anlar kamerada
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        RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobilin önüne düştü. Yaralananın olmadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay öğleden sonra Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yolu’nda meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü. O esnada yoldan geçen bir otomobil, kayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Kısa süreli panik yaşayan sürücü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yamaçtan kopan kaya parçasının hızla yola düştüğü, o esnada yoldan bir otomobilin geçtiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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