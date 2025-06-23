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        Arkadaş ortamında tartıştılar; tabanca ile öldürdü

        RİZE'detartıştığı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:40
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        Arkadaş ortamında tartıştılar; tabanca ile öldürdü
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        RİZE'detartıştığı M.K. tarafından tabancayla vurulan Osman Özçelik (55), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Engindere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaş ortamında oturan M.K. ile Osman Özçelik, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada M.K., yanında taşıdığı tabancayla Özçelik’e ateş açtı. Vücudunun çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği Özçelik yere yığılırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Özçelik, kurtarılamadı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu M.K. yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

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