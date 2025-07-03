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        Tek motorlu uçakla dünya turuna çıkan pilot, kaza kırıma uğradı; 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (5)

        VALİBAYDAŞ: ŞU AN HAYATTA OLDUKLARINI BİLİYORUZBayburt-Rize-Erzurum sınır hattında kaza kırıma uğrayan özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 02:10 Güncelleme: 03.07.2025 - 02:15
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        Tek motorlu uçakla dünya turuna çıkan pilot, kaza kırıma uğradı; 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (5)
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        VALİBAYDAŞ: ŞU AN HAYATTA OLDUKLARINI BİLİYORUZ

        Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında kaza kırıma uğrayan özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne geldi. Çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sohra açıklama yapan Vali Baydaş, “Konumlandırma çalışmaları Rize-Bayburt-Artvin Kaçkar Dağları zirvelerinde bir yer olduğu belirlendiği için bu illerden AFAD, UMKE ekipleri harekete geçti. Biz de buradan yaklaşık 110 personelimiz yine arama kurtarma ekiplerimizle sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz. JAK ve diğer ekiplerimiz ayrı ayrı yerlerde farklı güzergahtalar. Erzurum ve Bayburt valililerimizle de irtibat halindeyiz. Şu ana kadar elimizdeki bilgi şu; 2 kişi, küçük bir uçak, Sivrihisar’dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı’na gelmekte olan bir uçak. Şu an hayatta olduklarını biliyoruz. İnşallah ulaşıp, güzel haberi paylaşırız. Bizde olay yerine yakın olduğunu tahmin ettiğimiz Çifteköprü köyündeyiz” dedi.

        Etkili sis kaynaklı hava aracı kullanmanın zor olduğu bir hava koşulu bulunduğunu ifade eden Vali Baydaş, “Ümit ediyoruz, yürüyerek giden ekiplerimiz en kısa sürede ulaşacaktır. Kaza sonrası bir iletişim kurulmuş ama şu an için iletişimiz yok. O veriler üzerinden gitmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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