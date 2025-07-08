Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 10 yaralı

        RİZE'de yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 00:32 Güncelleme: 08.07.2025 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 10 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RİZE’de yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaza saat 23.00 sıralarında Portakallık Mahallesi’nden geçen Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Furkan B. idaresindeki 53 M 0918 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, bulvardan sola dönerken karşı yönden gelen Mehmet Bahri İ.’ yönetimindeki 53 FC 705 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki yolculardan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçtaki H.A.H. (19) yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sonrası Menderes Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri yolda güvenlik önemli aldı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yoldaki temiz çalışması sonrası trafik normale döndü.

        Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        Lavrov: Ukrayna silahsızlandırılmalı
        "İsrail-Lübnan barışı kolay değil"
        "İsrail-Lübnan barışı kolay değil"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu

        Benzer Haberler

        Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Rize'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Rize'de dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Rize'de dere yatağına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Çaykur Rizespor'da başkan Turgut, teknik heyet ve futbolcular, vatandaşlarl...
        Çaykur Rizespor'da başkan Turgut, teknik heyet ve futbolcular, vatandaşlarl...
        ÇAYKUR'dan 2. sürgün hasat dönemi öncesi üreticilere bilgilendirme
        ÇAYKUR'dan 2. sürgün hasat dönemi öncesi üreticilere bilgilendirme
        Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi
        Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi
        Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
        Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor