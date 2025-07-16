Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Ala'dan, 'Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anlatıyor' konferansı

        RİZE'de, Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen 'Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anlatıyor' konferansında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:17 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Ala'dan, 'Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anlatıyor' konferansı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RİZE’de, Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anlatıyor’ konferansında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 Temmuz Mili Birlik ve Demokrasi günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anlatıyor’ konferansında Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala’yı hemşehrileriyle buluşturdu. 15 Temmuz günü, gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Ala’yı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve çok sayıda vatandaş takip etti. Yaşadıklarını bir sunum çerçevesinde fotoğraf ve videolarla gözler önüne seren Ala, katılımcılar tarafından sık sık alkış aldı. 15 Temmuz’un Türk milletinin tarihinde asırlar boyu unutulmayacak bir dönüm olduğunu söyleyen Ala konferansını tamamladı.

        Program hediye taktimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        16 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Avusturya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Rize'de toplu sünnet töreni
        Rize'de toplu sünnet töreni
        Rize'de 19 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Rize'de 19 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Yunus Emre Enstitüsü'nün yaz okullarına katılan yabancı öğrenciler Türkçe ö...
        Yunus Emre Enstitüsü'nün yaz okullarına katılan yabancı öğrenciler Türkçe ö...
        Dalgalı denizde şehitler anısına kulaç attılar
        Dalgalı denizde şehitler anısına kulaç attılar
        15 Temmuz şehitleri anısına Karadeniz'de kulaç attılar
        15 Temmuz şehitleri anısına Karadeniz'de kulaç attılar
        Rize'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları
        Rize'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları