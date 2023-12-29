Rize'de karda yuvarlanan ayı cep telefonu ile görüntülendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya inen ayı, cep telefonu ile görüntülendi.

Hakan Durmuş, ilçeye bağlı Kavrun Yaylası'nda dolaştığı sırada bir ayının karda yürüdüğünü, zaman zaman da yuvarlandığını gördü.

Durmuş, karda yuvarlanarak ilerlemeye çalışan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, yamaçtan ilerlemeye çalışan ayının bir süre karda yuvarlanması yer alıyor.

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