Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de karda yuvarlanan ayı cep telefonu ile görüntülendi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya inen ayı, cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de karda yuvarlanan ayı cep telefonu ile görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya inen ayı, cep telefonu ile görüntülendi.

        Hakan Durmuş, ilçeye bağlı Kavrun Yaylası'nda dolaştığı sırada bir ayının karda yürüdüğünü, zaman zaman da yuvarlandığını gördü.

        Durmuş, karda yuvarlanarak ilerlemeye çalışan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, yamaçtan ilerlemeye çalışan ayının bir süre karda yuvarlanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor'da Alberk Koç ile yollar ayrıldı
        Çaykur Rizespor'da Alberk Koç ile yollar ayrıldı
        Selin vurduğu Çayeli'nde taşkına neden olan köprülere yıkım kararı
        Selin vurduğu Çayeli'nde taşkına neden olan köprülere yıkım kararı
        Rize'de, Kalkandere OSB'de atölye yangını
        Rize'de, Kalkandere OSB'de atölye yangını
        Rize'de mobilya firmasına ait depo yandı
        Rize'de mobilya firmasına ait depo yandı
        Çaykur Rizespor'da "gençlik aşısı" tuttu
        Çaykur Rizespor'da "gençlik aşısı" tuttu
        Rize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Rize'de beş katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı