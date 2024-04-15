Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sürücü ile otomobilde bulunan Hasan Çatalbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yetişhan ve Yiğitcan İnce ile Umut Pala kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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