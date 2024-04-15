Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İlçenin Sahil Mahallesi mevkisinde, İsmail Baykal'ın kullandığı 53 LB 811 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile otomobilde bulunan Hasan Çatalbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Yetişhan ve Yiğitcan İnce ile Umut Pala kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        Polisten kaçtılar! Feci biten kovalamaca!
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
        Çaykur Rizespor - Bitexen Antalyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Bitexen Antalyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 3-0
        Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 3-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Rize'de iki katlı ahşap ev yandı
        Rize'de iki katlı ahşap ev yandı