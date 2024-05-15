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        Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 18:46 Güncelleme: 15.05.2024 - 18:46
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        Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Emine Güven (40) yönetimindeki 53 ACL 845 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ormancık köyü yolunda yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Sefiye Ergin (70) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan Havva Erdem (70), Gülsüm Çiftçi (64) ve Dursun Erdem yaralandı.

        Yaralılar, jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin de yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

        Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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