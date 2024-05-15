Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılar, jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin de yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Kazada Sefiye Ergin (70) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan Havva Erdem (70), Gülsüm Çiftçi (64) ve Dursun Erdem yaralandı.

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