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        Rize'de bir okul personeli hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alındı

        Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, bir okul personelinin "öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle açığa alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:21 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:21
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        Rize'de bir okul personeli hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alındı
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        Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, bir okul personelinin "öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle açığa alındığını bildirdi.

        Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli H.T. hakkında öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğümüze bugün ulaşan şikayet değerlendirilmiş olup aynı gün konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve bahse konu personel açığa alınmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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