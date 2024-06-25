Rize'de bir okul personeli hakkındaki soruşturma kapsamında açığa alındı

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, bir okul personelinin "öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle açığa alındığını bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli H.T. hakkında öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğümüze bugün ulaşan şikayet değerlendirilmiş olup aynı gün konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve bahse konu personel açığa alınmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir."