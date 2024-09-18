Çaykur Rizesporlu Jurecka, Samsunspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, transferin sonu gününe kadar beklediğini belirterek, "Avrupa'da birkaç kulüple görüştüm. Çaykur Rizespor'a geldiğim için çok mutluyum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım." dedi.

Galatasaray maçında çok iyi performans gösteremediklerini ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Bunun daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Daha sıkı ve iyi oynayarak performansımızı geliştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.