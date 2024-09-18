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        Çaykur Rizesporlu Jurecka, Samsunspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:55 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:57
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        Çaykur Rizesporlu Jurecka, Samsunspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka, müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

        Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, transferin sonu gününe kadar beklediğini belirterek, "Avrupa'da birkaç kulüple görüştüm. Çaykur Rizespor'a geldiğim için çok mutluyum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım." dedi.

        Galatasaray maçında çok iyi performans gösteremediklerini ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Bunun daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Daha sıkı ve iyi oynayarak performansımızı geliştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        Jurecka, hafta sonu Samsunspor ile yapacakları maçın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Galatasaray'a karşı 5-0 kaybettik. Şimdi evimizde oynuyoruz. Evimizde taraftarlarımıza bunun telafisi olarak bir hediye vermek için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Zorlu maç olacağına eminim ama iyi defans yaparak atakta da fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir. Çekya'da da aynı şekildeydi. Her derbide gol atmak isterim. Bu derbide de aynı şekilde gol atmak istiyorum. Biraz daha ligi tanımam gerekiyor. Takım arkadaşlarımla kimyamızı daha fazla artırmamız gerekiyor. Ondan sonra da gollerin geleceğine inanıyorum."

        Galeri
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