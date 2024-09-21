Rize'de merdiven boşluğuna düşerek ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

Törene babası Ramazan Kazdal, amcası Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal ve diğer yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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