Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de merdiven boşluğuna düşerek ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

        Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de merdiven boşluğuna düşerek ölen öğrencinin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de dün okulun dördüncü katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki öğrenci, son yolculuğuna uğurlandı.

        Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü 8. sınıf öğrencisi Gizem Kazdal için Güneysu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene babası Ramazan Kazdal, amcası Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal ve diğer yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Gizem Kazdal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Kıbledağı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Rize'de okulda merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti
        Rize'de okulda merdiven boşluğuna düşen öğrenci hayatını kaybetti
        Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü
        Okulda yangın merdiveninden düşen 14 yaşındaki Gizem, öldü
        Rize'de, selde bahçedeki çayları kurtarma çabası kamerada
        Rize'de, selde bahçedeki çayları kurtarma çabası kamerada
        Doğu Karadeniz'deki 5 ilde "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler yapıldı
        Doğu Karadeniz'deki 5 ilde "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler yapıldı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Rize'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama