Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Rize'de 3 bin 200 metre rakımlı Kızılbel Dağı'na tırmanan bir grup doğasever, Çermeşk Gölü'nde bozayı ile karşılaştı. Gruptakiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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