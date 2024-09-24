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        Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

        ​​​​​​​Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverlerin dağ gezisi sırasında karşılaştıkları bozayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:57
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        Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
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        ​​​​​​​Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverlerin dağ gezisi sırasında karşılaştıkları bozayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Rize'de 3 bin 200 metre rakımlı Kızılbel Dağı'na tırmanan bir grup doğasever, Çermeşk Gölü'nde bozayı ile karşılaştı. Gruptakiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, ayının bölgede bir süre dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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