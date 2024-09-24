Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverlerin dağ gezisi sırasında karşılaştıkları bozayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverlerin dağ gezisi sırasında karşılaştıkları bozayı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize'de 3 bin 200 metre rakımlı Kızılbel Dağı'na tırmanan bir grup doğasever, Çermeşk Gölü'nde bozayı ile karşılaştı. Gruptakiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, ayının bölgede bir süre dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu anlar yer alıyor.
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