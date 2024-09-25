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        Çaykur Rizesporlu Olawoyin, Alanyaspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, ellerinden gelen en iyi sonucu almak için çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:22
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        Çaykur Rizesporlu Olawoyin, Alanyaspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, ellerinden gelen en iyi sonucu almak için çalıştıklarını söyledi.

        Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 4 maçtır kaybettiklerini, takım olarak birlik içerisinde çalışmaya devam edip bu durumu kendi lehlerine çevirmek istediklerini belirtti.

        Geride kalan son iki sezon kendi adına çok iyi geçtiğini ifade eden Olawoyin, "Takım olarak da iyi sezonlar geçirdik. Bu sezon da yeni başladı. Maç maç kendi performansımın ve takımın performansının da daha iyi gideceğini düşünüyorum" dedi.

        Olawoyin, bu sezon yeni oyuncuların aralarına katıldığına işaret ederek, "Yeni bir takım oluşturduk. Kendi aramızda birbirimizi tanımamız ve oyun içerisinde birbirimizi anlamamız biraz zaman alacak. Maç maç giderek hem bireysel olarak hem takım olarak daha iyi duruma geleceğiz ve kendimizi geliştireceğiz. Alanyaspor karşısında da iyi bir sonuç alacağız." diye konuştu.

        Teknik direktör İlhan Palut'un elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Olawoyin, şunları kaydetti:

        "Kimsenin moralinin bozulmasına izin vermiyor. Zaten bu şekilde sonuçlar almayı bizler de planlamamıştık. Daha sıkı çalışarak ve daha iyi motive ederek hocamız bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Gol atamama konusunda ise bunlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Elimizden gelen en iyi sonucu almak için çalışıyoruz."

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