Çaykur Rizesporlu Olawoyin, Alanyaspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, ellerinden gelen en iyi sonucu almak için çalıştıklarını söyledi.

Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 4 maçtır kaybettiklerini, takım olarak birlik içerisinde çalışmaya devam edip bu durumu kendi lehlerine çevirmek istediklerini belirtti.

Geride kalan son iki sezon kendi adına çok iyi geçtiğini ifade eden Olawoyin, "Takım olarak da iyi sezonlar geçirdik. Bu sezon da yeni başladı. Maç maç kendi performansımın ve takımın performansının da daha iyi gideceğini düşünüyorum" dedi.