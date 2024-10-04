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        Rize'de babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kardeşini de yaraladı

        Rize'nin Pazar ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kardeşini de yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:21
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        Rize'de babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kardeşini de yaraladı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kardeşini de yaraladı.

        İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde M.A.C. ile babası Sami C, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.C. babasını, ardından da annesi Emine ve kardeşi Doğan Sami C'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Sami C, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emine ve Doğan Sami C'nin tedavileri aynı hastanede devam ediyor.

        Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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