Rize'de babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kardeşini de yaraladı

Ağır yaralanan Sami C, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emine ve Doğan Sami C'nin tedavileri aynı hastanede devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.C. babasını, ardından da annesi Emine ve kardeşi Doğan Sami C'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde M.A.C. ile babası Sami C, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kardeşini de yaraladı.

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