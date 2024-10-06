Rize Baro Başkanlığına yeniden Ümit Peçe seçildi

Seçimlerde 125 oy alan Ümit Peçe yeniden başkan olurken Ali Rıza Sancaktutan ise 121 oyda kaldı. Genel kurulda 264 avukat oy kullanırken 18 oy da geçersiz sayıldı.

Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Ümit Peçe ile Ali Rıza Sancaktutan başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.