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        Rize Baro Başkanlığına yeniden Ümit Peçe seçildi

        Rize Barosu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Ümit Peçe seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:40
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        Rize Baro Başkanlığına yeniden Ümit Peçe seçildi
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        Rize Barosu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Ümit Peçe seçildi.

        Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Ümit Peçe ile Ali Rıza Sancaktutan başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.

        Seçimlerde 125 oy alan Ümit Peçe yeniden başkan olurken Ali Rıza Sancaktutan ise 121 oyda kaldı. Genel kurulda 264 avukat oy kullanırken 18 oy da geçersiz sayıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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