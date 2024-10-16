Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi

        Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç hizmete alındı.

        Vali İhsan Selim Baydaş, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törende, Emniyet Teşkilatında yeni araçlarla daha güçlü ve hızlı bir şekilde hareket edileceğini söyledi.

        Envanterde bulunan belli yaşın üzerindeki araçların elden çıkarılacağını belirten Baydaş, "Envantere giren bu araçlarla hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeden yürüteceğiz. Hayırseverlerimizin eliyle bu araçlar envantere katıldı." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ise tahsis edilen 109 araçtan 51'inin tesliminin yapıldığını ifade etti.

        Huzur ve güven şehri, yeşilin başkenti Rize'de polisin daha görünür olacağını vurgulayan Türesin, "Emniyet hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çözümler üretme çabası içerisindeyiz. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin milletimize hizmet etmeyi ilke edinen teşkilatımız asayişten trafiğe, uyuşturucudan terörle mücadeleye kadar suç ve suçlularla mücadele etmeye kararlıdır." diye konuştu.

        Türesin, Rize'ye kazandırılan araçların güçlerine güç katacağını dile getirerek, "Kapasite ve kabiliyetimizi artırarak daha güçlü ve görünür şekilde devletimizin vizyonu ile şekillenen Türkiye Yüzyılı'na, huzurun yüzyılı olarak da katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törende, yeni araçlarla konvoy oluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi:
        Rize Valisi Baydaş'tan "Kaçkar by UTMB" değerlendirmesi:
        Rize'de, kahverengi kokarcaya karşı çay sirkesiyle çözüm geliştirildi
        Rize'de, kahverengi kokarcaya karşı çay sirkesiyle çözüm geliştirildi
        Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
        Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
        Rize'de, heyelanda sitenin istinat duvarı çöktü
        Rize'de, heyelanda sitenin istinat duvarı çöktü
        Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı