Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi

Rize Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 51 araç hizmete alındı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Çay Çarşısı Sahil Otopark'ta düzenlenen törende, Emniyet Teşkilatında yeni araçlarla daha güçlü ve hızlı bir şekilde hareket edileceğini söyledi.

Envanterde bulunan belli yaşın üzerindeki araçların elden çıkarılacağını belirten Baydaş, "Envantere giren bu araçlarla hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeden yürüteceğiz. Hayırseverlerimizin eliyle bu araçlar envantere katıldı." dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ise tahsis edilen 109 araçtan 51'inin tesliminin yapıldığını ifade etti. Huzur ve güven şehri, yeşilin başkenti Rize'de polisin daha görünür olacağını vurgulayan Türesin, "Emniyet hizmetlerinin daha kaliteli yürütülmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çözümler üretme çabası içerisindeyiz. 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin milletimize hizmet etmeyi ilke edinen teşkilatımız asayişten trafiğe, uyuşturucudan terörle mücadeleye kadar suç ve suçlularla mücadele etmeye kararlıdır." diye konuştu.