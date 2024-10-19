Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu

Rize'nin Çayeli ilçesinde hortum bir binanın çatısını uçurdu.

İlçede denizde oluşan hortum, bir süre sonra kıyıya ulaştı. Sahil kesimindeki binanın çatısını uçuran hortum daha sonra etkisini kaybetti.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, AA muhabirine, ilçede sabah saatlerinde fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Denizde de hortum oluştuğunu belirten Çiftçi, "Hortum karaya ulaştı ve bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan malzeme düşmesi sonucu da bir otomobilde hasar meydana geldi." dedi.