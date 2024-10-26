Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ekiplerin, daha önce toprak kayması meydana gelen bölgelerdeki çalışmalarına ise heyelan riski dolayısıyla ara verildi.

DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle derenin önünü açmak için çalışma yürütüyor.

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