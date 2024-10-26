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        Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından derede su seviyesi yükseldi, bazı noktalarda heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:42
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        Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından derede su seviyesi yükseldi, bazı noktalarda heyelan meydana geldi.

        İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Çayeli ilçesinde sağanağa dönüştü. İlçenin, 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde yağışın ardından yeni toprak kaymaları oluştu.

        Yamaçlardan sürüklenin toprağın köyden geçen derenin önünü kesmesi sonucu su seviyesi yükseldi.

        DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle derenin önünü açmak için çalışma yürütüyor.

        Ekiplerin, daha önce toprak kayması meydana gelen bölgelerdeki çalışmalarına ise heyelan riski dolayısıyla ara verildi.

        Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, sabah saatlerinde başlayan yağışın şiddetini artırdığını söyledi.

        Heyelan riskinin devam ettiğini belirten Küçüksarı, "Derenin su seviyesi yol güzergahının seviyesine gelmiş durumda. Ekipler çalışmalara öğle saatinde ara vermek zorunda kaldı." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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