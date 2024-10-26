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        Rize'de otomobilin sosyal tesislere girdiği kazada binada hasar oluştu

        Rize'de kontrolden çıkan otomobilin sosyal tesislere girmesi sonucu binada hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 21:00 Güncelleme: 26.10.2024 - 21:12
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        Rize'de otomobilin sosyal tesislere girdiği kazada binada hasar oluştu
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        Rize'de kontrolden çıkan otomobilin sosyal tesislere girmesi sonucu binada hasar meydana geldi.

        Piriçelebi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, sürücüsü öğrenilemeyen 53 DA 700 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

        Kaldırımı da aşan araç, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin camını kırarak içeri girdi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kaza, tesiste ve otomobilde hasara yol açtı.

        Aracın çekici yardımıyla çıkarılmasının ardından, sosyal tesiste temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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